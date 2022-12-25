В Мурманской области похолодает до -20 градусов

26 декабря местами ожидается сильный ветер, местами пройдет снег.

В начале новой недели погода в Мурманской области обещает быть морозной. В мурманском гидрометцентре отмечают, что 26 декабря местами ожидается сильный ветер, местами пройдет снег.

- Температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях -15-20 градусов, днем -3-8. На дорогах гололедица, - сообщают синоптики.

Напомним: половина полярной ночи в Мурманской области пройдена.

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