В Мурманской области похолодает до -20 градусов

26 декабря местами ожидается сильный ветер, местами пройдет снег.
В начале новой недели погода в Мурманской области обещает быть морозной. В мурманском гидрометцентре отмечают, что 26 декабря местами ожидается сильный ветер, местами пройдет снег.
- Температура воздуха ночью -6-11, при прояснениях -15-20 градусов, днем -3-8. На дорогах гололедица, - сообщают синоптики.
Напомним: половина полярной ночи в Мурманской области пройдена.
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