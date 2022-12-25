Житель Оленегорска из ревности избил 32-летнюю возлюбленную

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

32-летняя жительница Оленегорска обратилась в полицию с заявлением о побоях. Женщину избил возлюбленный, когда они распивали алкоголь дома.

- Конфликт между выпившими влюбленными разгорелся на почве ревности. Во время ссоры мужчина ударил спутницу в нос и челюсть, женщина обратилась в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 39-летнего оленегорца, ранее неоднократно судимого, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 116.1 УК РФ. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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