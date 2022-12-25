В Мурманской области открыли центр патриотического воспитания молодежи «Авангард»

В 2023 году планируется 17 смен для 340 курсантов. Фото: gov-murman.ru/

В Североморске торжественно открыли региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он появился в Заполярье по поручению Президента Владимира Путина.

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев в своем выступлении отметил, что служить Отечеству – основная миссия любого мужчины.

- Я убежден, что именно вы будущее России и что многие, стоящие в строю, отдадут свою жизнь защите Отечества – многие из вас станут офицерами, многие будут служить государству в других сферах. Хотел бы вам пожелать, чтобы каждый из вас реализовал все свои планы. Желаю вам всего самого лучшего, а центру развития, – подчеркнул Александр Моисеев.

В центре «Авангард» будут проходить военно-патриотические смены по основам военной службы, региональные военно-спортивные игры, слеты, семинары, такие как «Победа», «Зарница», «Арктический щит России», «Курс молодого бойца». Участвовать в них будут ребята из Мурманской области в возрасте от 10 до 17 лет, в том числе и девочки.

В 2023 году планируется 17 смен для 340 курсантов. В этом году в центре проведен ремонт жилого расположения и кабинетов, закуплено оборудование – макеты автоматов и карабинов, тренажеры.

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