За неделю в Мурманской области 152 человека заразились коронавирусом

Зарегистрировано 152 новых случая заболевания CoViD-19.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 18 по 24 декабря.
- Зарегистрировано 152 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 145 453, - сообщили в оперштабе региона.
Больше всего новых заболевших традиционно приходится на Мурманск - 101.
На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.
Напомним: жителей Мурманской области призывают соблюдать респираторный этикет.
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