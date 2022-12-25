За неделю в Мурманской области 152 человека заразились коронавирусом

Зарегистрировано 152 новых случая заболевания CoViD-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 18 по 24 декабря.

- Зарегистрировано 152 новых случая заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 145 453, - сообщили в оперштабе региона.

Больше всего новых заболевших традиционно приходится на Мурманск - 101.

На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.

Напомним: жителей Мурманской области призывают соблюдать респираторный этикет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru