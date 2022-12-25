В Мурманске открылся первый каток на естественном водоеме

Длина ледяной дорожки для катания - 700 метров. Фото: администрация Мурманска

24 декабря в Мурманске открыли уникальный каток - впервые площадку для катания сделали на естественном водоеме.

- Ледовая дорожка, оборудованная на Ивановом ручье при КП-2 «Снежинка»- это первый каток с круглосуточным освещением в Мурманске. Длина составляет 700 метров, а, значит, места хватит всем желающим. Важно, что все необходимые меры безопасности соблюдены, - сообщили в администрации Мурманска.

Ранее катки в городе делали только при стадионах.

- Специалисты будут регулярно проводить замеры ледового покрытия, отдых будет комфортным и безопасным, - рассказал глава Мурманска Игорь Морарь.

Пункта проката нет, поэтому северянам стоит приносить коньки с собой. При этом скоро на «Снежинке» появится и пункт проката, и кафе. А вот туалет с обогревом уже есть.

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