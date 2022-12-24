Прокуратура проводит проверку по факту серьезного пожара на складе в Мурманске

Пожар локализован. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 21.00 24 декабря в Мурманске рядом с Водопроводным переулком загорелся склад одной из компаний. По последним данным, огонь в одноэтажном здании распространился на площадь 500 кв.м, внутри хранились лакокрасочные покрытия.

- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания в нежилом здании, а также принятие процессуального решения по данному факту, - сообщили в надзорном ведомстве.

Из здания вынесли пять газовых баллонов. Спустя два часа после начала пожара его локализовали.

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