В Мурманске горит склад на площади 500 квадратных метров

Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Фото: МЧС по Мурманской области
В Мурманске в эти минуты горит складское одноэтажное помещение одной из компаний по снабжению в районе Водопроводного переулка. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21.21.
- На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время эвакуировано 5 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
По последним данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
Проверку по факту случившегося организовала прокуратура Мурманской области.
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