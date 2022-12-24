В Мурманске горит склад на площади 500 квадратных метров

Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Фото: МЧС по Мурманской области

В Мурманске в эти минуты горит складское одноэтажное помещение одной из компаний по снабжению в районе Водопроводного переулка. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 21.21.

- На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время эвакуировано 5 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

По последним данным, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Проверку по факту случившегося организовала прокуратура Мурманской области.

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