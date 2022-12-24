В ДТП с фурой под Оленегорском погиб водитель

ДТП произошло под Оленегорском. Фото: vk.com/murman01

Днем 24 декабря на 1289 километре федеральной трассы «Кола» под Оленегорском произошла смертельная авария. Сообщение о столкновении фуры и Renault Logan поступило в экстренные службы в 12.57.

- Личный состав 43 пожарной части Оленегорского филиала провел деблокирование пострадавшего водителя легкового автомобиля, ограждению места ДТП, стабилизации транспортного средства, отключению АКБ, сбору информации, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Водитель Renault Logan погиб на месте.

Столкнулись фура и легковая машина. Фото: vk.com/murman01

Напомним: Вечером 23 декабря на 1227 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария с пятью пострадавшими, столкнулись фура и легковушка.

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