Эрик Хисматуллин: В Мурманской области есть проблема с призывом на срочную службу

В Мурманской области пока не выполнен план по осеннему призыву. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На последнем в 2022 году заседании правительства Мурманской области, которое состоялось 23 декабря в Кировске, вице-губернатор - руководитель комитета по обеспечению безопасности населения Эрик Хисматуллин обратил внимание на работу военкоматов в регионе.

- Сегодня большую часть времени провел в военкомате, надо отметить, что есть проблемы. В первую очередь – с комплектованием личного состава. Думаю, что реформа, которую озвучил министр обороны, найдет свое применение в жизни. Но на сегодняшний день там огромная проблема, что за собой тянет и проблемы с призывом на срочную службу. На примере Апатитско-Кировского военкомата: из 60 человек, которые должны уйти на срочную службу, пока есть только 27. К сожалению, такое наблюдается по всей Мурманской области. Хочу обратиться к главам администраций: не дожидайтесь, когда 30 числа последний день призыва. Рекомендую сегодня вызвать к себе военкомов и принять дополнительные меры с учетом лиц, которые находятся на медицинском обслуживании. К сожалению, много у нас таких призывников, - отметил Эрик Хисматуллин.

Напомним: 62-я военная прокуратура гарнизона, войсковая часть 77490, возобновила работу консультационно-правового пункта на период осеннего призыва.

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