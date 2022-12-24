Андрей Чибис - министру здравоохранения про шаттл в Апатитско-Кировскую ЦГБ: «Не делайте круглые глаза»

Пациенты, который на "скорой привозят" в Апатитско-Кировскую ЦГБ из Апатитов, не всегда могут уехать домой без трудностей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 декабря в Кировске прошло выездное заседание правительства Мурманской области. На нем губернатор Андрей Чибис поднял вопрос транспортной доступности Апатитско-Кировской ЦГБ для жителей Апатитов.

- Привезли человека по скорой помощи, госпитализация к счастью не понадобилась, а как назад доехать? Проверили социальное такси – сломалась машина. Это неправильно. Я прошу до конца декабря сделать предложение, может, шаттл запустить постоянный, как в Мончегорске и Ковдоре. Конечно, это стоит больше денег. За неделю найдите решение, чтобы сразу после праздников максимально быстро запустить. Ответственные - министры здравоохранения и транспорта. Да, Дмитрий Панычев, не смотрите такими круглыми глазами, надо сделать, - поручил Андрей Чибис.

Напомним: сейчас в Апатитско-Кировской больнице идет ремонт, который должны завершить в 2024 году.

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