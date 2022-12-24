В ДТП под Апатитами пострадали пять человек

ДТП произошло под Апатитами. Фото: vk.com/murman01

Вечером 23 декабря на 1227 километре федеральной трассы «Кола» произошла авария с пострадавшими.

- В 18.19 в районе Апатитов произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей со съездом грузового авто в кювет, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Грузовик после лобового столкновения улетел в кювет. Фото: vk.com/murman01

В аварии пострадали пять человек, всех их госпитализировали.

Напомним: в Риж-Губе в ДТП с опрокинувшимся авто пострадали два человека. Машина съехала в кювет.

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