В центре Мурманска сносят дом с осьминогом

Знаменитое здание с осьминогом снесли. Фото: Олег ФИЛОНОК

В 2020 году художник Юрий Шачнев нарисовал осьминога на деревянном доме у пересечения улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев в Мурманске.

В 2022-м стало известно, что дом пытаются продать за 110 миллионов рублей, а под конец года деревяшку стали сносить. К слову, весной здание основательно пострадало во время пожара.

Мнения северян насчет сноса разделились. Одни считают, что аварийный дом давно пора было снести, другим жалко красивый рисунок, который стал одной из достопримечательностей города.

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