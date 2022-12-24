«Стала женственнее». В Мончегорске переделали снежную фигуру Снегурочки, которую сравнили с Рожковым

Фигуру Снегурочки в Мончегорске переделали.

Мончегорск славится на всю Мурманскую область своими снежными фигурами. Так, сотрудники «Печенгастрой» каждую зиму создают символ года. Кролик, который умельцы сотворили в этом году, так удался, что северяне попросили наградить их, и были услышаны.

А вот снежные фигуры Снегурочки и Деда Мороза у входа в городской парк мончегорцы раскритиковали. Особенно досталось Снегурочке, которую сравнили с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Рожковым. После антикомплиментов фигуры решили переделать.

- Среди жителей города мнения насчет привлекательности фигур разделились. Хотим напомнить всем мончегорцам, что новогодние фигуры создают не профессионалы, а неравнодушные сотрудники предприятия. Умельцы «Печенгастрой» внесли небольшие коррективы, и теперь Снегурочка готова радовать и дарить положительные эмоции, - сообщили в администрации Мончегорска.

Напомним: на улице Воровского в Мурманске начали строить ледяную горку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru