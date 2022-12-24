В Мурманской области семьи мобилизованных освобождены от пени за просрочку коммунальных платежей

Мобилизованные и их семьи не будут платить пени за несвоевременную оплату коммунальных платежей.
Фото: Даниил ОПАРИН
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об освобождении мобилизованных северян и их семей от уплаты пеней за просроченные коммунальные платежи.
- Заявление на освобождение от начисления пеней можно подать через исполнителей услуг, а также органы социальной защиты, - сообщили в оперштабе Мурманской области. - Пени не будут начисляться в течение всего периода действия контракта мобилизованного.
Напомним: мобилизованные и участники СВО ходят в число приоритетных категорий заявителей программы «Свой дом в Арктике». Также они освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.
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