Следователи проверят гимназию Мурманска после сообщения о компоте с личинками

Мама ученицы мурманской гимназии №7 рассказала в соцсетях о неприятном случае. Фото: vk.com/murmanskgroup
Прокуратура и Следком Мурманской области проверяют гимназию №7 в Мурманске после того, как одна из учениц пожаловалась на качество еды в столовой, а ее мама разместила информацию в сети.
- Каждый день дочь жалуется, что в еде из столовой сначала были просто волосы, а потом железки. Но то, что случилось сейчас, повергло меня в шок — в стакане с компотом была личинка, - сообщила мурманчанка.
В самой гимназии ситуацию пока никак не прокомментировали.
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