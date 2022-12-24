Ремонт в Апатитско-Кировской больнице закончат к 2024 году

Апатитско-Кировская больница станет одной из самых современных больниц на территории региона. Фото: правительство Мурманской области

В Апатитско-Кировской больнице продолжается ремонт, финансирование которого идет за счет средств областного бюджета и компании «ФосАгро».

- Приемный покой, несколько этажей уже сделали, идет работа по другим объектам. Важно завершить в срок - до 2024 года. Это будет одно из самых современных медицинских учреждений на территории Мурманской области, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В частности, в больницу закупили современное оборудование и установили систему видеонаблюдения.

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