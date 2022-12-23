Движение на автодороге Р-21 «Кола» восстановлено для большегрузного транспорта

Проехать грузовикам нельзя было на участке с 1230 по 1259 километр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 декабря в Мурманской области было ограничено движение для большегрузов на автомобильной дороге Р-21 «Кола». Проехать грузовикам нельзя было на участке с 1230 по 1259 километр.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, движение уже восстановлено.

Напомним: в Мурманске на Верхне-Ростинском шоссе на полгода ограничат движение транспорта. Об этом сообщает администрация города.

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