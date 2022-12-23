В гипермаркете Мурманска задержали бесплатно пообедавшего мужчину

Из гипермаркета, расположенного в Первомайском округе Мурманска, сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из гипермаркета, расположенного в Первомайском округе Мурманска, сотрудникам Росгвардии поступил тревожный сигнал. Там решил пообедать мужчина, не оплачивая продукты.
Как выяснили прибывшие на место происшествия росгвардейцы, посетитель съел пирог и выпил молочный коктейль, а затем попытался незаметно покинуть магазин.
- На выходе злоумышленника остановили. Жителя Туломы задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Напомним: в баре Мурманска задержали дебошира из Уфы. Мужчина выражался матом и мешал всем вокруг.
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