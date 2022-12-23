На ликвидацию несанкционированных свалок в Мурманске выделили 5 миллионов рублей

В Мурманске займутся ликвидацией несанкционированных свалок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске займутся ликвидацией несанкционированных свалок. На это дело потратят 5 миллионов рублей.

Тендер на оказание услуг по очистке территорий в границах города, за исключением твердых коммунальных отходов, опубликовали на сайте госзакупок. Подрядчик должен будет выполнить работы до декабря 2023 года.

Напомним: в Мурманске убрали несанкционированную свалку шин у детской площадки.

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