Полицейские и общественники устроили сказочное представление для детей из ЛНР и ДНР

Родители поблагодарили гостей за праздничное настроение. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманской области полицейские и общественники порадовали новогодним представлением детей из семей, прибывших к нам из ЛНР и ДНР. Мероприятие прошло в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

Организаторы облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, подготовив не только подарки и поздравления для ребят и их родителей, но и шуточную сценку, актерами которой должны были выступить все члены семьи.

- Дети в возрасте 3 и 7 лет с удивлением встречали новогодних волшебников на пороге дома, рассказывали им стихи, а также сами участвовали в представлении и получили подарки. Ребятам пожелали здоровья и успехов в Новом году, а также провели с ними беседу о безопасном и законопослушном поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Родители поблагодарили гостей за праздничное настроение и проводили волшебников с пожеланием увидеться вновь в Новом 2023 году.

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