«В еде были волосы и железки, а теперь это...» В стакане с компотом в мурманской гимназии нашли личинку

Мама ученицы мурманской гимназии №7 рассказала в соцсетях о неприятном случае. Фото: vk.com/murmanskgroup

Мама ученицы мурманской гимназии №7 рассказала в соцсетях о неприятном случае. В столовой школы девочка чуть не выпила яблочный компот, в котором плавала личинка.

- Каждый день дочь жалуется, что в еде из столовой сначала были просто волосы, а потом железки. Но то, что случилось сейчас, повергло меня в шок — в стакане с компотом была личинка, - написала женщина в паблике «Мурманск» (18+).

Как сообщили «КП-Мурманск», прокуратура Первомайского округа города по данному факту проводит проверку.

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