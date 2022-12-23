В Риж-Губе в ДТП с опрокинувшимся авто пострадали два человека

Спасатели проводили работу по сбору данных, обеспечению безопасности, отключению АКБ. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В поселке Риж-Губа 23 декабря опрокинулась машина. На месте происшествия работали спасатели.

- Легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пострадали два человека, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Спасатели проводили работу по сбору данных, обеспечению безопасности, отключению АКБ.

Напомним: на участке автодороги Р-21 «Кола» ограничили движение для большегрузов.

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