На участке автодороги Р-21 «Кола» ограничили движение для большегрузов

Запрет введен на участке с 1230 по 1259 километры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 23 декабря с 14.30 до 18.00 ограничено движение для большегрузного транспорта по автодороге Р-21 «Кола». Запрет введен на участке с 1230 по 1259 километры.

В МЧС региона рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах.

Напомним: в Кандалакшском районе у отворотки на Алакуртти под колеса авто попал мужчина.

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