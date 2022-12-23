Правительство РФ выделит Мурманской области деньги на 37 спортивных и игровых комплексов

Деньги будут распределены между разными субъектами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ утвердило выделение на опережающее развитие Дальнего Востока и Арктики 500 миллионов рублей. Деньги будут распределены между разными субъектами.

- До конца 2022 года в Мурманской области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во дворах и общественных пространствах 13 городов, среди которых Мурманск, Мончегорск, Североморск, Видяево, Полярные Зори, - сообщили в правительстве РФ.

Напомним: в Мурманскую область при поддержке федерального правительства поставили 9 новых школьных автобусов. Парк школьных автобусов в регионе обновили на 90%.

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