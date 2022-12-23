На выходных в Мурманской области ожидается метель и похолодание до -23

В субботу в Мурманской области будут крепчать морозы, а в воскресенье регион накроет метель. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В субботу в Мурманской области будут крепчать морозы, а в воскресенье регион накроет метель.

По прогнозам мурманского гидрометцентра, 24 декабря ожидается временами снег, в отдельных районах туман. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях -18-23, днем -5-10 местами до -15 градусов.

25 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Финского залива на юго-восток Баренцева моря. В Заполярье пройдут снегопады, местами будет сильный порывистый ветер, метель. Температура воздуха ночью -8-13, при прояснениях до -18, днем -3-8 градусов.

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