Жителей Мурманской области призывают соблюдать респираторный этикет

Сейчас на территории Мурманской области активно хозяйничают сезонный грипп и ОРВИ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас на территории Мурманской области активно хозяйничают сезонный грипп и ОРВИ. Также никуда не делся, хоть и несколько ослабел, коронавирус.

Респираторные вирусы распространяются в основном от заболевшего человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании и кашле. Также инфекцией можно заразиться через загрязненные руки и предметы, на которые попал вирус.

Чтобы обезопасить себя и окружающих вас людей от заражения ОРВИ и гриппом, необходимо соблюдать простые правила респираторного этикета.

- Носите маску в местах большого скопления людей (общественный транспорт, учреждения, торговые центры и пр.). Соблюдайте респираторный этикет: при кашле и чихании закрывайте нос и рот платком, рукавом или воротником одежды; избегайте общения с кашляющими и чихающими людьми; если вы были в контакте с больным ОРВИ дома или на работе, начните прием противовирусных препаратов в профилактической дозе, - советует заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Если у вас уже есть симптомы ОРВИ, то вы должны предпринять все меры, чтобы не заразить окружающих: оставайтесь дома, в случае необходимости посещения общественных мест всегда надевайте маску.

Специалист напомнил северянам, что здоровый образ жизни, полноценный сон и употребление в пищу продуктов, богатых витаминами и минералами, повышают сопротивляемость организма к инфекции.

Берегите себя и своих близких!

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