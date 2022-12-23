Мэр Мурманска вручил премии «За активную общественную работу»

Игорь Морарь поблагодарил общественных деятелей за доброту, бескорыстность и любовь. Фото: vk.com/morar_51

В областном центре прошла церемония вручения премии главы муниципального образования Мурманска «За активную общественную работу». Награду получают неравнодушные северяне - добровольцы, общественники, активисты, волонтеры.

- Не жалея времени и сил они организуют благотворительные акции, работают с инвалидами, занимаются с молоежью патриотическим воспитанием, бесконечно хлопочут, заботятся, помогают. Спасибо за вашу доброту, бескорыстность, любовь, - отметил мэр города Игорь Морарь.

Напомним: создателей снежной фигуры кролика в Мончегорске наградили благодарственными письмами.

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