Хорошая привычка, аватар для бренда и экскурсия с AR: Tele2 поддержала идеи мурманских студентов

На образовательную программу Tele2 в МАГУ заявилось 12 команд студентов различных факультетов. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2 подвела итоги стипендиальной программы в Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ). Студенты предложили идеи для рекламных кампаний и мобильных сервисов. Авторов лучших бизнес-проектов наградили стипендиями в 70 000, 50 000 и 30 000 рублей.

На образовательную программу Tele2 в МАГУ заявилось 12 команд студентов различных факультетов. В течение месяца им предстояло разработать проект по улучшению качества жизни людей с помощью различных цифровых сервисов, либо предложить идею, которая поможет выстроить доверительные отношения между мобильным оператором и поколением «зумеров».

На этапе сбора заявок эксперты Tele2 провели несколько мастер-классов со студентами МАГУ - по проектной деятельности, а также по истории бренда оператора. Во время работы над своими проектами участники программы консультировались с представителями компании и с модераторами от университета, которые курировали проектную работу команд. В финале проекты студентов оценивали эксперты МАГУ и Tele2. В частности, оператора в жюри представляли технический директор мурманского филиала компании Арсентий Карманов и руководитель службы по развитию массового рынка Константин Погодин.

По итогам презентаций и обсуждения проектов экспертный совет назвал лучшей идею Владимира Лузина, который участвовал индивидуально. Он предложил детально проработанный концепт приложения для формирования и контроля полезных привычек. Второе место досталось команде «Логи2», представившей стратегию рекламной кампании с помощью виртуального персонажа. На третьем месте оказалась команда «Мудрое дерево», предложившая туристический городской квест с использованием технологии дополненной реальности (AR).

Победители разделили призовой фонд в размере 150 000 рублей. За первое место награда составила 70 000 рублей, за второе – 50 000 рублей, за третье – 30 000 рублей.

Арсентий Карманов, технический директор мурманского филиала Tele2:

- Хочу поблагодарить всех участников программы. Я лично с огромным интересом оценивал финальные проекты студентов. В целом было любопытно увидеть, как на телеком смотрят молодые люди. Tele2 сегодня предлагает клиентам полноценную экосистему цифровых сервисов. При этом мы открыты для новых идей, готовы создавать передовые услуги. Уверен, что и для студентов командная работа, поиск фактуры, дискуссия с представителями бизнеса оказались полезными.

Tele2 регулярно организует и принимает участие в совместных с МАГУ образовательных проектах. Представители оператора читают публичные лекции, проводят тренинги, выступают в качестве экспертов в конкурсных мероприятиях университета. Несколько лет подряд компания проводит проектные смены, участники которых получают денежные гранты от оператора.

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