Историко-краеведческий музей Полярного стал лучшим в Мурманской области

Звание присуждено авторитетным жюри. Фото: gov-murman.ru/

Городской историко-краеведческий музей Полярного признали лучшим музеем Мурманской области. Учреждение-победитель получило 100 рублей на развитие от правительства региона.

- Звание присуждено авторитетным жюри, подведение итогов конкурса профессионального мастерства прошло в областном краеведческом музее, - сообщили в регионаольном минкульте.

Также победителями в конкурсе профессионального мастерства по разным номинациям стали сотрудники Музея истории Колы, Историко-краеведческого музея Печенгского района, Североморского музейно-выставочного комплекса, Музей истории Мончегорска, Историко-краеведческого музея Печенгского района, Музея истории Кандалакши и Мурманского областного художественного музея.

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