В Кандалакшском районе водитель Mazda сбил человека

ДТП с пострадавшим произошло утром 23 декабря. Фото: vk.com/kandaone
В Кандалакшском районе у отворотки на Алакуртти под колеса авто попал мужчина. Пешехода сбил водитель Mazda.
- ДТП с пострадавшим произошло утром 23 декабря на федеральной трассе Р-21 «Кола». Водитель еще одной машины («буханки»), оказавшийся в этот момент на дороге, пытаясь уйти от столкновения, съехал кювет, - сообщили в группе «Кандалакша онлайн».
Мужчину госпитализировали в Кандалакшскую ЦРБ.
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