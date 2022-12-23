В Кандалакшском районе водитель Mazda сбил человека

ДТП с пострадавшим произошло утром 23 декабря. Фото: vk.com/kandaone

В Кандалакшском районе у отворотки на Алакуртти под колеса авто попал мужчина. Пешехода сбил водитель Mazda.

- ДТП с пострадавшим произошло утром 23 декабря на федеральной трассе Р-21 «Кола». Водитель еще одной машины («буханки»), оказавшийся в этот момент на дороге, пытаясь уйти от столкновения, съехал кювет, - сообщили в группе «Кандалакша онлайн».

Мужчину госпитализировали в Кандалакшскую ЦРБ.

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