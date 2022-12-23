В Мурманске рыбак с помощью ледоруба проник в кафе и украл два телефона

Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске рыбак обокрал кафе при помощи ледоруба. Ущерб заведению составил 20 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, утром мужчина возвращался с рыбалки и решил зайти в увеселительное заведение в Октябрьском округе. Дверь кафе оказалась закрыта, поэтому он разбил окно ледорубом, чтобы проникнуть внутрь.

- Северянин схватил два мобильных телефона, которые работники используют для служебных целей, и вышел через двери заведения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого безработного 51-летнего мурманчанина задержали. У него забрали похищенные гаджеты и вернули владельцу.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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