В Мурманской области прокуратура выявила нарушения прав инвалидов и престарелых

Устранение нарушений находится на личном контроле надзирающих прокуроров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области при проведении проверки выявила нарушения прав инвалидов и престарелых, проживающих в соцучреждениях стационарного типа.

Так, минтруда и социального развития региона и подведомственные министерству организации соцобслуживания населения нарушали требования федерального законодательства об опеке и попечительстве, об основах охраны здоровья.

- Выявленные нарушения стали основанием для принятия мер реагирования как в адрес руководителей учреждений соцобслуживания, так и профильного министерства, - сообщили в прокуратуре.

Устранение нарушений находится на личном контроле надзирающих прокуроров.

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