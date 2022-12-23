В Мурманской области прокуратура выявила нарушения прав инвалидов и престарелых

Устранение нарушений находится на личном контроле надзирающих прокуроров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Мурманской области при проведении проверки выявила нарушения прав инвалидов и престарелых, проживающих в соцучреждениях стационарного типа.
Так, минтруда и социального развития региона и подведомственные министерству организации соцобслуживания населения нарушали требования федерального законодательства об опеке и попечительстве, об основах охраны здоровья.
- Выявленные нарушения стали основанием для принятия мер реагирования как в адрес руководителей учреждений соцобслуживания, так и профильного министерства, - сообщили в прокуратуре.
Устранение нарушений находится на личном контроле надзирающих прокуроров.
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