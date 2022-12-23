Бригада морской пехоты Северного флота станет дивизией. Фото: Аносов Геннадий

Бригада морской пехоты Северного флота станет дивизией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства сообщил, что всего планируется сформировать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках Военно-Морского Флота. Об этом пишут в группе «ВМФ России».

Также министр отметил, что в 2023 году в состав ВМФ России примут атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Напомним: водолазы Северного флота приступили к тренировочным спускам в Кольский залив.

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