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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:06

Жителям Херсонской области выплатят 100 тысяч рублей на приобретение жилья в Мурманской области

Соответствующее постановление приняло правительство региона
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.

Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области приняло постановление о выплатах для жителей Херсонской области. 100 тысяч рублей они получат на приобретение жилья в нашем регионе.

- Жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим места постоянного проживания, предоставят единовременную выплату на обзаведение имуществом, а также соцвыплаты на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, - сообщили в оперштабе региона.

Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.

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