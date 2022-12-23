Жителям Херсонской области выплатят 100 тысяч рублей на приобретение жилья в Мурманской области

Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области приняло постановление о выплатах для жителей Херсонской области. 100 тысяч рублей они получат на приобретение жилья в нашем регионе.

- Жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим места постоянного проживания, предоставят единовременную выплату на обзаведение имуществом, а также соцвыплаты на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, - сообщили в оперштабе региона.

Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru