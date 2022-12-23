Жителям Херсонской области выплатят 100 тысяч рублей на приобретение жилья в Мурманской области

Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Правительство Мурманской области приняло постановление о выплатах для жителей Херсонской области. 100 тысяч рублей они получат на приобретение жилья в нашем регионе.
- Жителям Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим места постоянного проживания, предоставят единовременную выплату на обзаведение имуществом, а также соцвыплаты на приобретение жилья на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов, - сообщили в оперштабе региона.
Деньги на выплаты выделяются за счет Фонда развития территорий.
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