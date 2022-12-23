Водитель погрузчика из Заполярного получил год условно за гибель человека

Северянин получил год лишения свободы условно и год испытательного срока. Фото: Василий Вахрин

В Мурманской области вынесли приговор 36-летнему жителю Заполярного. Как сообщает прокуратура региона, северянину вменяли ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).

6 июля этого года обвиняемый, работавший водителем погрузчика на одной из промплощадок в Печенгском округе, сдавал назад при погрузке контейнеров и не заметил стоявшего за машиной работника службы охраны промышленной площадки.

- В результате действий подсудимого потерпевший получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Северянин получил год лишения свободы условно и год испытательного срока.

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