Жители Мурманской области стали меньше потреблять электроэнергии

Потери в электросетях составили чуть менее 6% от общего объема потребляемой энергии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманскстате подготовили занимательную статистику ко Дню энергетика, который отмечается 22 декабря.

Так, доля Мурманской области в общем объеме производства электроэнергии по России в 2021 году составила 1,4%. За минувший год наши электростанции выработали 16,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, около четверти ее направили за пределы региона.

В 2021 году северяне также стали чуть меньше пользоваться электричеством - по сравнению с 2020 годом потребление электроэнергии снизилось на 3%. Самым энергоемким сектором в экономике Заполярья стали предприятия по добыче полезных ископаемых, на которые приходится 28% от общего потребления электроэнергии. Также много электроэнергии потребляют обрабатывающие производства.

Потери в электросетях составили чуть менее 6% от общего объема потребляемой энергии.

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