ФНС просит признать «Мурманскавтотранс» банкротом

Крупнейшего перевозчика в Мурманской области могут признать банкротом. Фото: Олег ФИЛОНОК

В картотеке Арбитражного суда Мурманской области значится дело по крупнейшему в регионе перевозчику «Мурманскавтотрансу». Управление ФНС России по Мурманской области просит признать его банкротом, исковые требования составляют свыше 100 миллионов рублей.

«Мурманскавтотранс» работает в Апатитах, Кандалакше, Умбе, Кировске, Североморске, Мончегорске, также осуществляет пригородные и междугородние перевозки (Мурманск-Молочный, Апатиты-Кировск, Мурманск-аэропорт, Мурманск-Никель, Кировск-Ковдор и другие). Всего 67 маршрутов.

- В составе «Мурманскавтотранс» 10 филиалов: 3 автоколонны, 4 автотранспортных предприятия, ПТБ, автосервис и пансионат ДОЛ «Полярные Зори» в Анапе. Количество работающих на предприятии составляет более тысячи человек. Несмотря на трудности периода 90-х годов, на сегодняшний день, АО «Мурманскавтотранс» ставит своей целью бесперебойное, стабильное и рентабельное функционирование на благо жителей области и ее гостей, - говорится на сайте предприятия.

Напомним: с 1 января 2023 года в Мурманской области вырастет проезд в общественном транспорте. Впервые в регионе будет установлен единый тариф для всех муниципалитетов, а также стоимость поездки будет различаться в зависимости от наличия единой карты жителя Мурманской области.

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