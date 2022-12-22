Солнце взяло курс на лето. Половина полярной ночи в Мурманской области пройдена

В Мурманской области половина полярной ночи осталась позади! Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области половина полярной ночи осталась позади! 22 декабря - День зимнего солнцестояния. Он самый темный и длинный, зато далее солнце уже начинает брать курс на лето.

- Северное полушарие Земли начинает обратное движение по направлению к солнцу. В регионах, где полярная ночь отсутствует, самая длинная ночь пройдена, день начнет постепенно увеличиваться, - пишут в паблике «Погода в Мурманске» (12+).

До нового года из полярной ночи выйдут Апатиты, Ковдор и Кировск. В Мурманске впервые за 40 дней солнышко покажется на горизонте 11 января.

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