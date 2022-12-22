В Мурманской области ожидаются снег и морозы

В Мурманской области сохраняется морозная погода со снегом.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области сохраняется морозная погода со снегом. 23 декабря Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления.
Как сообщает мурманский гидрометцентр, в этот день временами ожидается снег. Температура воздуха ночью составит -7-12 градусов, при прояснениях -12-17, днем -5-10. На дорогах гололедица.
Напомним: 24 декабря в Мурманске откроется ярмарка «На Севере - тепло!».
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