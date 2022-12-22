Публикация редактора «КП»-Мурманск» одержала победу на конкурсе «Север на уровне сердца»

Награды победителям вручат 28 декабря. Фото: gov-murman.ru

Редактор «КП-Мурманск» Мария Пашенкова одержала победу в журналистском конкурсе «Север на уровне сердца» памяти Н.А. Бакшевникова.

Статья «Кладбище военных кораблей. Как и зачем в Баренцевом море ищут могилы судов и самолетов времен войны» стала одной лучших в номинации о подвиге жителей Мурманской области в Великой Отечественной войне.

Всего участниками конкурса стали более 70 журналистов и блогеров региона, 50 из них стали победителями, сообщает министерство информационной политики Мурманской области. Награды вручат 28 декабря.

Напомним: в прошлом году коллектив «Комсомольской правды»-Мурманск» был отмечен благодарственным письмом губернатора.

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