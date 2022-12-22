Авианосец «Адмирал Кузнецов» могут отремонтировать в Северодвинске

На этой неделе началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока, которую прервали из-за пожара. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце мая авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал в док 35 СРЗ на ремонт и модернизацию.

На этой неделе началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока, которую прервали из-за пожара.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск» на 35 СРЗ, после того, как корабль выйдет из дока, его могут отправить на дальнейший ремонт в Северодвинск. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, наша редакция обратилась за комментарием в ОСК.

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