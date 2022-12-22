Уголовное дело в отношении экс-главы Оленегорска и его заместителя направили в суд

Вину в совершении преступления должностные лица не признали и высказали свою версию о том, что их действия правомерны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Оленегорский городской суд направили на рассмотрение уголовное дело в отношении экс-главы Оленегорска Олега Самарского и его заместителя Вадима Крутова. Должностные лица злоупотребляли своими полномочиями.

Так, в 2019 году глава города захотел предоставить в наем квартиру из жилищного муниципального фонда своему сыну.

- Для этого чиновник вступил в сговор со своим заместителем, который обладал полномочиями в части утверждения решения жилищной комиссии о выделении в коммерческий наем жилых помещений, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

При этом у сына экс-главы Оленегорска уже было жилье, а на учете в качестве нуждающихся в квартирах состояло 26 северян.

Вину в совершении преступления должностные лица не признали и высказали свою версию о том, что их действия правомерны.

Напомним: членство Олега Самарского в «Единой России» было приостановлено.

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