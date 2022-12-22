Неучтенные проблемы с перекрытиями в Мурманском областном краеведческом музее на год затянули реконструкцию

Из-за того, что подрядчику пришлось полностью менять все перекрытия, сроки реконструкции растянулись на год. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2019 году началась реконструкция Мурманского областного краеведческого музея - объекта культурного наследия. Завершить ее планировали в 2020 году, однако ряд трудностей сдвинул сроки сдачи объекта.

- Сразу, как только начался процесс, мы столкнулись с работами, которые не планировались первоначальным контрактом. При проектировании обследовать все здание, в котором работал музей, находились экспозиции, не представлялось возможным, оно проходило точечно. А когда вскрыли перекрытия, то оказалось, что межэтажные деревянные перекрытия не обеспечивают несущую способность, которая нужна для планируемых нагрузок, - сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Из-за того, что подрядчику пришлось полностью менять все перекрытия, сроки реконструкции растянулись на год.

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