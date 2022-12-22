В Мурманске появилась новогодняя машина МЧС

В ближайшее время особенную спецтехнику можно будет увидеть на улицах города. Фото: МЧС по Мурманской области

В соцсетях появилось видео, как по Мурманску едет пожарная машина, украшенная гирляндами. И оказалось, что это не фейк, а креативный подход к работе сотрудников МЧС.

— В прошлом году у нас был пожарный Дед Мороз, в этом году мы решили украсить к празднику машину, - сообщили «КП»-Мурманск» в МЧС по Мурманской области.

В ближайшее время особенную спецтехнику можно будет увидеть на улицах города.

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