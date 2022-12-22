Андрей Чибис исполнит желания детей с кремлевской «Елки желаний»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис исполняет желания детей с открыток, которые висят на кремлевской «Елке желаний». Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис исполняет желания детей с открыток, которые висят на кремлевской «Елке желаний».

- Дети из Мурманской области Полина и Артем (сын участника спецоперации), а также Ярослав из Запорожской области скоро получат подарки, о которых мечтали, - отметил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор также исполнит желание мальчика из Заполярья, который мечтает о машинке.

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