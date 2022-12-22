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НовостиОбщество22 декабря 2022 12:31

В Мурманской области за неделю подорожали молоко и морковь

Тем временем снизилась цена на поваренную соль
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области за неделю подорожали и подешевели некоторые продукты первой необходимости. Об изменении цен рассказали в Мурманскстате.

Так, с 13 по 19 декабря больше всего увеличились цены на морковь (на 4%), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,9%) и репчатый лук (на 0,5%).

Тем временем упали цены на пищевую поваренную соль (на 2,5%), картошку (на 2,2%), сахар и шлифованный рис (на 1,3%), гречу (на 1,1%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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