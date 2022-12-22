В Мурманской области за неделю подорожали молоко и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области за неделю подорожали и подешевели некоторые продукты первой необходимости. Об изменении цен рассказали в Мурманскстате.

Так, с 13 по 19 декабря больше всего увеличились цены на морковь (на 4%), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,9%) и репчатый лук (на 0,5%).

Тем временем упали цены на пищевую поваренную соль (на 2,5%), картошку (на 2,2%), сахар и шлифованный рис (на 1,3%), гречу (на 1,1%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru