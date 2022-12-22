Студенты из Мурманска делают для участников спецоперации штурмовые крючки-кошки

Крючки применяются для разных целей – от разминирования полей до транспортировки боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя. Фото: скриншот видео

В Мурманске студенты создают штурмовые крючки-кошки для участников спецоперации. Такие универсальные тактические инструменты способны выдерживать высокие нагрузки, сообщает оперштаб региона.

- Наше оборудование позволяет изготовить данную конструкцию в очень короткие сроки. За 8 часов мы сделали 120 «кошек», тем самым помогли нашим военнослужащим и, вероятно, спасли кому-то жизнь, – отметили в колледже.

Крючки применяются для разных целей – от разминирования полей до транспортировки боеприпасов и эвакуации раненых с поля боя.

Напомним: студенты мурманского индустриального колледжа делают походные печи для участников СВО. Технологи проверят все изделия на качество.

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