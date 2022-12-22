Пенсионерка из Мурманска хотела помочь с поимкой мошенника и лишилась 3 миллионов рублей

Женщина обратилась в полицию, рассказав, что лишилась трех миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мурманска хотела помочь с поимкой мошенника, а в итоге сама попалась на уловки аферистов. Женщина обратилась в полицию, рассказав, что лишилась трех миллионов рублей.

Так, 66-летней пенсионерке позвонил мужчина, представившийся правоохранителем, и сообщил, что с ее карты заметили несанкционированные списания средств. Тот посоветовал взять несколько кредитов и перевести деньги на указанные им счета, чтобы помочь найти мошенника.

- Неделю северянка отвечала на звонки лжесотрудника, совершив около 40 переводов кредитных денег. Когда сумма перевалила за 3 миллиона рублей, абонент перестал выходить на связь, и пенсионерка поняла, что ее обманули, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

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