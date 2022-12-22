В Мурманске вынесли приговор жителю Ивановской области за жестокое убийство и две кражи

Жителя Ивановской области назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили 53-летнего уроженца Ивановской области, который обвиняется по части 1 и 3 статьи 158, части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчина совершил убийство и две кражи.

Так, летом этого года мужчина, будучи в гостях у знакомого, распивал вместе с ним алкоголь. Между собутыльниками возник конфликт, после чего злоумышленник схватил нож и не менее 9 раз ударил им в области груди, шеи и рук приятеля. От полученных травм тот скончался на месте преступления.

- Затем мужчина украл принадлежащий погибшему мобильный телефон, а также его банковскую карту, с которой потратил несколько тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Жителя Ивановской области назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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