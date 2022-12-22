По предварительным данным, возгорание произошло в одном из внутренних помещений, снаружи задымление не наблюдается.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Утром 22 декабря в Мурманске произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится в доке 35 СРЗ.
- Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
ЧП прокомментировали также в ОСК.
- Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет, - сообщил «РИА Новости» глава ОСК Алексей Рахманов.
По предварительным данным, возгорание произошло в одном из внутренних помещений, снаружи задымление не наблюдается.
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