По предварительным данным, возгорание произошло в одном из внутренних помещений, снаружи задымление не наблюдается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 22 декабря в Мурманске произошел пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находится в доке 35 СРЗ.

- Произошло локальное задымление, которое было своевременно обнаружено. Прибывшие на место аварийная партия корабля и оперативные службы ликвидировали последствия происшествия. Ущерба нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

ЧП прокомментировали также в ОСК.

- Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет, - сообщил «РИА Новости» глава ОСК Алексей Рахманов.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из внутренних помещений, снаружи задымление не наблюдается.

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